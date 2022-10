En relación a los amistosos que se disputarán en la isla de Ibiza, estos se desarrollarán en el estadio Palladium Can Misses, campo de la UD Ibiza. Rubiales destacó que la isla tiene una “doble responsabilidad” ya que no sólo deberá “recibirlas”, sino también “despedirlas”, al ser el último terreno de juego que pisarán antes de disputar el Mundial.

El exfutbolista apuntó que se ha “concedido” respeto a aquellas jugadoras que han tomado “la decisión de condicionar su participación en la selección española”, en relación con las quince internacionales que reclamaron no ser convocadas. “Les ofrecimos diálogo y la respuesta fue la que fue”, añadió antes de pedir respeto también para las que sí acuden. “Es momento de pedir respeto también para las que están jugando y que no ponen condiciones para enfundarse la camiseta de la selección”, sentenció.

