no podían escoltarla hasta la audiencia

Eva Kaili no ha podido comparecer ante la justicia este miércoles por su implicación en el Qatargate y no lo ha hecho por culpa de una huelga de los trabajadores de la cárcel. A la imputada más famosa del caso de presuntos sobornos en el Parlamento Europeo, y hasta ahora vicepresidenta de la Cámara (fue cesada por mayoría aplastante en el pleno este mismo martes), no han podido escoltarla hasta la audiencia y por ello se ha retrasado su intervención hasta el próximo 22 de diciembre . Mientras, seguirá en prisión.

