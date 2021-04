“No podemos tener otra Julia Keleher en Educación”

“Estamos hablando que González ocupó una posición en el Departamento de Corrección. Durante la incumbencia de Carlos Molina, con resultados lamentables, todo el país conoce eso. Luego fue vicealcalde de Arecibo, con resultados aún peores. No podemos tener otra Julia Keleher en la posición”. Ruiz Nieves mencionó en su turno ayer que el Departamento de Educación tiene un presupuesto multimillonario en fondos federales y con una gran responsabilidad con los 200,000 estudiantes. “Esa gran responsabilidad está también en los maestros y el personal no docente. Mi recomendación al gobernador Pierluisi es que debe asegurarse de nominar a una persona cuya carta de presentación sea intachable. A quien nombre, debe cumplir con los más altos valores de integridad honestidad y compromiso”, añadió.

“Simplemente la carta de presentación del licenciado González es lamentable. El Senado concluyó que González Cruz no cumple con los requisitos para el cargo. Mi posición es que el gobernador Pedro Pierluisi no debe insistir en dejarlo en el puesto mientras designa un secretario en propiedad. No tiene las cualificaciones”, añadió el senador, quien ha trabajado a profundidad el caso de las escuelas en la zona sur, sobre todo las estructuras afectadas por los terremotos.

