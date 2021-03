¿No pasaste el exámen? Tranquila, yo resuelvo

Seguiremos todos mirando hacia otro lado o exigiremos una carrera administrativa profesional que garantice funcionarios profesionales que no se dobleguen ante politiqueros baratos parásitos de un sistema al borde del colapso. Mientras estos políticos sigan sin rendir cuentas ante una sociedad que no se los exige, seguirán destruyendo el resto de las instituciones Si algo han demostrado es una capacidad infinita para seguir destruyendo la poca institucionalidad que nos queda.

Seguramente la mayoría de nosotros no tendrá que atenderse con un médico que no pudo sacar un puntaje mínimo para certificarse, ni tuvimos la desdicha de terminar albergados en instituciones sin las condiciones mínimas requeridas y sin la supervisión y el seguimiento que debía darle el SENNIAF. Pero, qué pasa con aquellos que no tienen la capacidad económica de escoger. Qué pasa con aquellos que quedan abandonados en un albergue sin la posibilidad de vivir en una familia que los proteja.

