“No olviden lo que sucedió en el Holocausto”

“Todos sabemos que algunos de estos supervivientes ya no estarán con nosotros en 10 o 20 años. Llegará el día en que ya no quedará ninguno, por eso es importante tenerlos aquí, escuchar su voz, saber lo que quieren decirnos y tener claro que mientras estén entre nosotros ellos serán los auténticos protagonistas a la hora de contar su historia”.

“Recuerdo también que un soldado se rió y me dijo: ‘Tú, judío, ¿crees que has venido aquí de vacaciones? Aquí tendrás que trabajar. Olvídate de tu familia. ¿Ves la ceniza que flota en el aire? Esos son los restos de vuestros padres, hermanos y familiares’. Así fue nuestra llegada a Auschwitz”.

“El doctor [Josef] Mengele [el célebre médico de las SS conocido por sus experimentos con seres humanos] me preguntó si yo podía trabajar, y yo respondí que sí. Tenía 15 años y mi capacidad de trabajar fue lo que me salvó la vida”, afirmó.

“Recuerdo cuando llegué por primera vez a Auschwitz. Bajé del tren de transporte con mis padres y mis hermanos, a los que no volví a ver porque fueron directamente a la cámara de gas. Aunque entonces yo no sabía qué era eso de la cámara de gas, nadie lo sabía”, recordaba Lesser.

