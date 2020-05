“No oculto nada de lo que me hago, lo que no me gusta, se arregla”

Después de estar más de dos meses separada de su hijos, Tamara Gorro compartió hace unos días el momento del reencuentro con sus pequeños. Tanto la influencer como su marido Ezequiel Garay se fundieron en un emotivo abrazo después de estar separados por el coronavirus. Sin embargo, el comienzo de la desescalada también le ha aportado otras alegrías.

La madrileña, que continúa afincada en Valencia, donde ya se disfruta de la fase 1, ha querido compartir su nuevo retoque estético con su “familia virtual”.

La influencer se sometió a un tratamiento para reducir la papada. “Es un tratamiento para esa piel que está más blandita, que si la pellizcamos ofrece poca resistencia a la tracción. Vamos a hacer algo que mejore la calidad, la firmeza de la piel. Todo va a quedar igual” explicó.

Además, ha querido contar a su “familia virtual” que durante el procedimiento no se utilizó botox, si no colágeno. Un complejo que ha querido compartir con sus seguidores, y que después de varios meses a podido ponerle solución. “Yo no oculto nada de lo que me hago. Lo que no me gusta, me lo arreglo”.