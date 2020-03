“No nos planteamos volver ahora mismo”

Además de por sus tres perros, el otro motivo por el que no pueden salir de Irán es su furgoneta. “ Nosotros contamos con un carnet temporal que nos permite dejar la furgoneta un tiempo determinado “, sin embargo, la embajada no les da la seguridad de que si dejan el vehículo en el país puedan recuperarlo después.

La pareja espera que la situación se resuelva pronto para poder sacar dinero en Pakistán, ya que no es posible hacerlo en Irán. A pesar de esto, mantienen la calma respecto a la histeria que ha provocado el virus. “Seguimos con nuestras rutinas saludables. Esperemos que no nos toque, pero no estamos alarmados “.

Actualmente no tienen intención de regresar a España. “Nuestro siguiente destino era Pakistán, pero no podemos salir sin nuestros perros “, una posibilidad imposible por el momento. La pareja continúa viajando por el país, aunque han empezado a transitar zonas menos pobladas, como montañas y playas.

