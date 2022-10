“No nos herramienta como arma de derribo”

Julia Otero salió en defensa de Ana Rosa Quintana este martes en su programa Julia en la Onda. La periodista lamentó las críticas a la presentadora de El programa de Ana Rosa tras su vuelta a la televisión, cuando, durante la emisión, cuestionó la necesidad de invertir en sanidad pública.

El hecho de que la periodista regresara a su puesto de trabajo reprochando la apuesta del Gobierno por invertir en el terreno de la salud, precisamente tras recibir tratamiento oncológico, llamó la atención de una parte de la audiencia, que la llegó a comparar con Otero. “Lo primero que hizo Julia Otero tras curarse de su cáncer fue dar las gracias a la sanidad pública y pedir más inversión en sanidad” fue uno de los mensajes más compartidos en Twitter acerca de este tema.

Sin embargo, la periodista radiofónica se desmarcó de las críticas a su compañera de profesión y, lejos de sumarse a ellas, la defendió en su programa. Ella también se ausentó durante meses y retomó la vuelta al trabajo con nervios y emoción, así que empatiza con su situación personal.

Lo primero que hizo Julia Otero tras curarse de su cáncer fue dar las gracias a la sanidad pública y pedir más inversión en sanidad; lo primero que ha hecho Ana Rosa Quintana tras curarse de un cáncer es criticar la inversión en sanidad pública. https://t.co/QGDNiXYB4z — #BanderasDeDerechos🔻♻️💜🌏💚☮️♀️ (@haztelofacil) October 11, 2022

“Me gustaría decir en público que celebro enormemente la recuperación del cáncer de mama que ha tenido mi compañera Ana Rosa Quintana”, avanzó Otero.

“Digo que lo digo en público porque, en privado, el domingo ya estuvimos como una hora de charla. Cualquiera que haya pasado un tratamiento oncológico sabe con qué miedo, con qué emoción, con qué angustia tenemos que volver al trabajo”, apuntó.

La presentadora gallega subrayó que “cuando se vuelve, ahí hay una experiencia a compartir cuando alguien ha pasado por algo tan singular”, y aclaró que “el primer día es difícil, lo saben muy bien todos los que están ahora mismo escuchándonos que han pasado por lo mismo”.





“Saben ese primer día cómo fue, ¿verdad? No hace falta que digamos nada más. Lo sabemos, lo sabemos los que hemos pasado por ello”, aclaró Otero, que, tras dar con las comparaciones que algunas personas hicieron entre ambas presentadoras en las redes sociales, quiso lanzar un último mensaje.

“Dicho eso, quiero decir que me disgusta muchísimo, y lo quiero decir muy claro, que en estos momentos me usen los haters o discrepantes de Ana Rosa para hacer notar que son sus haters o discrepantes”, dijo, a lo que añadió: “Si me quieren decir algo a mí o a ella, por favor háganlo directamente, pero no nos usen como herramienta de derribo. No nos gusta ser martillo, a mí no me gusta. Yo no soy martillo de nada y además no me parece éticamente aceptable”.