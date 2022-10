“No nos asemejamos en nada al Madrid, porque gana continuamente”

“Son dos situaciones diferentes con un valor parecido en cuanto a sobre todo a ir detrás de lo que uno siente. Nosotros lo hemos transmitido en el Atlético de Madrid y Pellegrini lo ha transmitido en el mundo, no sólo acá en Europa, porque en Suramérica lo ha hecho muy bien en todos los equipos. Tiene su marca, esa búsqueda de su identidad de juego , y no negocia ese estado ante ningún equipo que haya participado. Eso lo eleva en un equipo competitivo el Betis, cada vez mejor, cada año más competitivo, cada vez más cerca del objetivo que tiene de Champions. Ya lo vemos. LaLiga está siendo dura, porque tanto la Real Sociedad, el Villarreal, el Betis, el Sevilla como Osasuna van creciendo y ese lugar empieza a ser cada vez más complicado”, remarcó.

