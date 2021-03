“No, no están soñando…” así describen los medios internacionales el concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi

El concierto que el pasado sábado tuvo lugar en Barcelona, ofrecido por la banda Love of Lesbian, no ha pasado desapercibido por la prensa internacional. Principalmente, porque se trataba de un experimento sin precedentes y que puede dar ciertas pistas sobre cómo serán los festivales de verano, en caso de que se permita su celebración.





En total se reunieron 5.000 personas en el Palau Sant Jordi. Iban con mascarillas pero sin guardar distancia de seguridad, ya que se trató de un ensayo para futuros eventos masivos, y todos los asistentes se habían hecho previamente tests de antígenos. “Barcelona ofrece un viaje por el mundo prepandemia”, indicaba el diario francés Le Monde.

Prácticamente todos los medios europeos se han hecho eco del evento. “Entre gran espectáculo y experiencia clínica, un primer concierto de rock electriza Barcelona”, titulaba el diario parisino Le Figaro. “Es el primer ensayo para lo que podrán ser los festivales de verano y de otros grandes eventos culturales en tiempos de pandemia”, apuntaba el diario lisboeta Público.

Por otro lado, el diario milanés La Repubblica tituló “Barcelona vuelve a bailar”, mientras que Le Monde insistió con “Imágenes alentadoras que parecen de otro tiempo”. Además, la edición belga de Paris Match fue más allá y apuntó: “Un grupo de rock y 5.000 personas que bailan sin distancia de seguridad. No, no están soñando. Una sala de Barcelona ha efectuado un regreso al futuro este sábado con una experiencia clínica dirigida a demostrar que los conciertos son posibles pese a la crisis sanitaria”.

Pero no solo los medios europeos han resaltado este evento. La Montreal Gazette canadiense también lo hizo con un “Espectacular: 5.000 personas llenan un concierto de rock tras tests de Covid”. Además, en The New York Times se concluía la crónica con un gesto del cantante de Love of Lesbian, Santi Balmes, antes de concluir el concierto, cuando pidió al público cantar un coro y obtuvo una potente respuesta: “Wow, aún recordáis cómo cantar”, dijo sonriente.

Por último, prácticamente todos los medios recogían las declaraciones del vocalista y líder de la banda, donde reconocía que estaba “muy, muy emocionado y que “algunos de los músicos están llorando por aquí”. Además, Santi Balmes añadió que es consciente que “el mundo nos mira”, y que “este concierto es una pequeña batalla dentro de la guerra”.