No mezcles a Patria y Vida con problemas personales tuyos

El artista cubano Yotuel Romero le pidió a Descemer Bueno que no mezclara el tema Patria y Vida con sus temas personales, luego de que este hiciera pública una supuesta repartición de ganancias de la canción que desfavorecía a Maykel Osorbo y El Funky.

Bueno publicó en la mañana de este jueves que los intérpretes y compositores del tema recibirían un 15 % de las ganancias, mientras que Osorbo y Funky recibirían solo 5, algo con lo que dijo no estar de acuerdo.

Maykel fue el primero en salir a aclarar que la repartición de ganancias sí es a partes iguales, y agradeció a Yotuel por invitarlo a participar en un “himno nacional”.

En el programa del youtuber Adrián Fernández, Descemer y Yotuel sostuvieron un careo sobre el tema, y Yotuel explicó que Descemer estaba desactualizado con los porcentajes porque se había salido del grupo de WhatsApp en el que tocaban esas cuestiones y le había bloqueado el teléfono.

“Esta canción en un inicio era un remix, de ahí los iniciales porcentajes. Lo que pasa es que tú te fuiste del grupo de WhatsApp y me bloqueaste el teléfono y por eso no estabas recibiendo muchos de los mensajes”, explicó Yotuel.

Descemer le respondió de inmediato, visiblemente alterado, que le había bloqueado el teléfono a Yotuel por permitir que el presentador Alexander Otaola, con quien el cantautor tiene una querella legal y una batalla mediática desde hace tiempo, hablara de él en su programa.

“Yo te bloqueé el teléfono porque te mandé una serie de mensajes y no me gustaron tus respuestas. Esa no es la manera en la que yo trabajo, pero un proyecto como este no lo puede venir a desbaratar Alexander Otaola”, dijo Descemer, ante una reacción de sorpresa de Yotuel.

“¿Pero qué tiene que ver Otaola en esto? No entiendo”, preguntó.

“Eso fue lo que hizo que yo te bloqueara”, le contestó Descemer. “Yo te dije que me hacía falta que no permitieras que Otaola usara tu nombre para denigrarme”.

Descemer hizo referencia específica a un programa de Telemundo en el que él participó y le dio promoción a Patria y Vida, y luego Otaola se burló diciendo que Yotuel enviaba al cantautor a los programas que no servían, según indicó. Además, el intérprete de Preciosa dijo que él había salido a fajarse en las redes con quienes habían criticado a Yotuel o a Gente de Zona.

“Te bloqueé por eso, porque no tuviste los cojones de decirle a Otaola [que parara]”, replicó Descemer.

Yotuel, que no daba crédito a la alteración de Descemer, le aclaró que no tenía que fajarse con nadie por él porque él mismo no lo hace y le pidió que no mezclara las cuestiones personales con lo profesional: “Tú estás mezclando todo. ¿Qué tiene que ver Patria y Vida con esos temas personales?”

“Yo no le voy a decir a nadie cómo tiene que hacer su programa”, aclaró también Yotuel.

“Que alguien use tu nombre para denigrarme a mí”, reiteró Descemer. “Eso yo no lo permitiría. Estamos juntos en una misma canción”.

El exintegrante de Orishas le aconsejó a Descemer que no siguiera permitiendo que sus problemas personales con Otaola influyeran en su vida profesional y en su talento como músico.

El careo duró varios minutos y ambos músicos mantuvieron sus posturas. Descemer aseguró que no quería su porcentaje de Patria y Vida porque “yo gano dinero de canciones altamente comerciales” y que lo donaría completo al Movimiento San Isidro.

Yotuel aseguró que el porcentaje de Patria y Vida estaba a partes iguales –12.5 para cada uno– y reiteró que los beneficios de YouTube de la compañía de Yotuel, que es donde más genera ganancias esa canción, se donaría al Movimiento San Isidro.