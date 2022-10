El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que “no merecen seguir” en la Liga de Campeones, después de empatar 3-3 este miércoles ante el Inter de Milán y depender de “posibilidades remotas” para lograr el billete a octavos de final.

“Estoy muy decepcionado, triste, contrariado. Siento rabia también porque el año pasado no nos daba, pero este año creo que lo dejamos escapar por errores nuestros y eso duele más. Hay que ser autocríticos, no merecemos seguir en esta competición”, explicó en rueda de prensa.

Un punto que les complica su futuro en la máxima competición continental a falta de dos encuentros, en los que ya no dependen de ellos. “Lo hemos intentado, hemos sacado amor propio y no ha podido ser. Esta competición está siendo muy cruel con nosotros. Tanto en Múnich, por errores nuestros, en Milán, por diferentes circunstancias, y hoy por errores puntuales. Tenemos posibilidades remotas”, reconoció el de Terrassa.

“Lo hemos dejado escapar”

“El año pasado tenía la sensación que no nos daba y fue un suplicio, pero esta temporada no ha sido así. Lo hemos dejado escapar. Lo tienes en tus manos y no lo coges”, añadió el técnico catalán, quien afirmó que no han dado su mejor versión en una competición continental lastrada por errores defensivos.

“La primera parte ha sido excelente. En San Siro no les atacamos por medio, hoy hemos poblado el centro muy bien, encontrado a Pedri y Gavi. Era un partido controlado, pero después del descanso son errores puntuales. El primer gol nos hace venirnos abajo mentalmente, y el segundo es un error que no puede pasar en la élite”, manifestó.

“Asumo la responsabilidad”

Por ello, el entrenador de un Barça a tres puntos del Inter asumió la responsabilidad. “Si falla la defensa, también fallo yo. Somos un equipo. Los jugadores no han salido con el nivel de activación que debían en la segunda parte. Cuando empatas un partido y no lo ganas, con una afición espectacular, es un error mío. Estoy contrariado y enfadado”, añadió.

Ahora, el cuadro catalán mantiene un hilo de vida en la máxima competición continental gracias a un doblete de Lewandowski en los 10 últimos minutos. “No hemos dado nuestra mejor versión por errores nuestros. Tenemos que seguir. Queda la Liga, la Copa y la Supercopa. Es una realidad que tenemos que afrontar, como el año pasado. La temporada es larga”, zanjó.

Preguntado por la toma de decisiones de Dembélé, Xavi fue crítico. “Le cuesta un poco más, pero no solo a él. Esto te lo da la madurez futbolística. Aun así, eligen bastante bien y tengo mucha confianza en Ousmane porque es diferencial. Muchas veces elige mal, pero nos da mucha profundidad y es rápido”, opinó sobre el francés, quien marcó el primero de los azulgranas.

Por último, el técnico admitió que el equipo aún está en proceso de evolución en la Liga de Campeones. “Hay una mejora, pero acabas dependiendo de otro equipo para clasificarte para octavos. Se trata de un proceso, que quizás es más largo de lo que creíamos en Europa”, sentenció.