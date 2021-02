“No me voy a callar; hago mi tarea antes de opinar”

“Tengo más de 300 niños en mi escuela que están pasando por las mismas cosas (que yo pasé) y necesitan una voz y yo soy su voz. Sigo utilizando mi plataforma para traer a la luz situaciones que siguen ocurriendo no solamente en mi comunicad, sino en mi país y en el mundo. No hay manera que me quede enfocado solamente en el deporte porque entiendo cómo funciona esta plataforma y el poder que tiene mi voz”, finalizó LeBron.

En efecto, LeBron James hizo su tarea y llamó hipócrita a Zlatan quien, en 2018, criticó a los medios de comunicación de su natal Suecia. El delantero calificó de racismo el que la prensa lo atacara y dijo que no le daban el crédito correspondiente a su trayectoria por no apellidarse ‘Andersson o Svensson’. Describió esto como “racismo encubierto”.

You May Also Like