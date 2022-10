“No me vale un ‘papá, voy a llorar’ o ‘estoy triste’, mi padre era igual conmigo”

La llegada de los últimos días de las grandes estrellas del fútbol mundial invita a pensar en su relevo, en concreto el que pueden liderar sus propios hijos, que cuentan en casa con el ejemplo y los constantes consejos de los mejores. Muchos empiezan a ver ya destellos de calidad en Cristiano Ronaldo Jr o en Enzo Vieira (hijo de Marcelo), un grupo al que podría unirse el hijo de Karim Benzema.

Así lo ha confesado el delantero galo en una entrevista con la revista GQ, en la que ha confirmado que a su hijo Ibrahim “se le da muy bien el fútbol” y que ya entrenan juntos para que en un futuro pueda seguir el camino de su padre, el flamante campeón del Balón de Oro.





Eso sí, a pesar de que tan solo tiene cinco años, Karim le exige el máximo cada vez que practican con el balón. “Cuando entreno con él, no siempre soy muy agradable. Si no me escucha cuando le hago un pase, un control, etcétera, actúo como si estuviéramos jugando al fútbol de verdad. No me vale un ‘papá, voy a llorar’ o ‘estoy triste'”, ha declarado el ‘9’ del Real Madrid en la entrevista al medio antes mencionado.

El motivo de esta rigidez está en la tradición familiar, pues tal y como desvela el francés, aplica el mismo método que utilizó su padre con él. “Me hace gracia porque mi padre era igual conmigo. Así es como me relaciono con mi hijo, aunque al final del entrenamiento le doy un abrazo si se lo ha ganado“, desveló entre risas.