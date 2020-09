Este lunes, Anabel Pantoja ha inaugurado el nuevo concurso de Telecinco, Sola/solo, con el objetivo de bajar de peso. La colaboradora de televisión cree que le sobran 12 kilos y este martes ha mantenido una conversación con Álvaro Vargas, nutricionista y exconcursante de Gran Hermano 14.

La sobrina de Isabel Pantoja ha admitido su problema con la comida contando que intenta calmar la ansiedad consumiendo una tableta entera de chocolate al día: “Es como una norma”.

“No me soluciona la ansiedad, pero me calma, es un placer. A mi chico le calma meterse en el agua y coger olas. A mí me calma eso”, ha continuado explicando al profesional, confesando que no puede reducir su ingesta de chocolate.

Por otro lado, Pantoja ha hablado sobre su mayor complejo físico: “Cuando yo perdí tanto peso se me cayó la piel tanto en la barriga, que no la tengo solo rellena de grasa, sino también de piel que se me ha caído, como en los muslos, que me los rozo“.

“Cuando estaba gordita me rozaba y ahora por la piel caída me sigo rozando”, ha expresado. Por ello, quiere aprovechar el paso por el reality para ponerse en forma y, además, estaría dispuesta a pasar por quirófano para conseguirlo.