Según fuentes consultadas por el diario The New York Times, antes de ser trasladado al hospital, Trump tuvo que recibir oxígeno porque sus niveles en sangre habían caído y tenía dificultades respiratorias.

El equipo médico del mandatario anunció este sábado en rueda de prensa que Trump ya no tiene fiebre, no necesita oxígeno y evoluciona muy bien.

“Llegué aquí, no me sentía muy bien , pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer Estados Unidos grandes de nuevo”, asegura Trump en el vídeo en el que añade: “creo que estaré de vuelta pronto”.

