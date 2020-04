“No me lo digas, hija de…, es mi casa”

Chayo Mohedano, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano, estaba haciendo un directo en Instagram con sus seguidores cuando, de repente, perdió los papeles al leer el comentario de uno de ellos, aunque más se podría catalogar como un trol que solo buscan atacar.

La usuaria en cuestión escribió que dejara de cantar, algo que hizo que la cantante explotara en pleno directo.

“No me digas que no cante, hija de puta, no tienes ningún derecho a decirle a nadie lo que tiene o no tiene que hacer“, le dice la artista. “Lo mismo te lo digo a ti como se lo digo a las personas que se atrevan a decirme que no cante en mi casa, en mi Instagram“.

Una respuesta que ha dejado en shock a los que estaban siguiendo el live de Mohedano durante estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus.