‘No me lloren que nadie es eterno…’, pero fans de la salsa lloran a Tito Rojas

“Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar…”. Aunque hizo popular un temazo de salsa en el que habló de su muerte y advirtió que no lloraran si algún día llegara a pasar, es inevitable no ponerse sentimental ni llorar ante la pérdida de un gran cantante, amigo, salsero, compañero, padre, músico, ser humano: el mundo llora a Tito Rojas, “El Gallo”.

