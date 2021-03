Nuevo contratiempo para Kiko Matamoros. El colaborador, en su charla con Kiko Rivera para el canal de Twitch del Dj, ha desvelado la noticia de que tendrá que pasar de nuevo por el quirófano. “No me han dado una buena noticia. Me voy a tener que ir otra vez a talleres”, confirmó el colaborador.

Después de desvelar la noticia, el tertuliano de Sálvame ha dado la razón por la que tendrá que operarse de nuevo. “Me colocaron una prótesis que me tenía que quitar, pero que había posibilidades de que se fuera sola. Pero me van a tener que intervenir para quitármela“, explicó.

De momento, el novio de la modelo Marta López no ha revelado la fecha en la que se hará la nueva intervención para quitarse esa prótesis.

Y, aunque es una noticia que no le gusta al colaborador, este se mostró tranquilo porque, al final, es algo “nada preocupante”.