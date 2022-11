“No me extrañaría que hubiera españoles entre los afectados por la quiebra de FTX”

FTX, una de las plataformas de criptomonedas más importantes del mundo con un valor estimado de 32.000 millones de dólares, se derrumbó en unos días entre dudas sobre su solvencia, lo que llevó a muchos usuarios a apresurarse a retirar su dinero, dejándola sin liquidez y en busca de un rescate. La inyección de capital nunca llegó y FTX terminó por declararse en quiebra. Había usado miles de millones de dólares de sus clientes para financiar arriesgadas apuestas. Hablamos del terremoto que la quiebra ha ocasionado en el sector y lo que puede suceder ahora con el experto en criptomonedas Alberto Gómez Toribio.

¿Cómo le explicaría usted a un profano lo ocurrido con FTX?Lo ocurrido es muy parecido a lo que vivimos en el año 2008 durante la quiebra de Lehman Brothers. Las compañías habitualmente toman préstamos para crecer, para desempeñar nuevas actividades de negocio. Cuando pides préstamos se te exige una serie de garantías. Lehman pidió una serie de préstamos que no estaban respaldados de manera sólida. Lo mismo le ha pasado a FTX. Esta compañía avaló a una serie de prestamistas con unos activos propios, criptomonedas, y en un entorno tan volátil como el que llevamos viviendo desde noviembre de 2021, esas garantías se han demostrado menos solventes de lo que muchos pensaban. El CEO de Binance (otra plataforma rival) puso en alerta a los inversores sobre el hecho de que FTX podría estar recibiendo préstamos con unas garantías que no se sostienen y el mercado ha puesto a FTX en su sitio. Lo que hizo FTX es tomar demasiados riesgos, pero hay que poner de manifiesto que muy pocas compañías en el mundo resistirían la retirada de 6.000 millones en apenas 72 horas. Muy pocas. La quiebra de FTX tiene que ver con un nivel de endeudamiento por encima de lo normal y de un nivel de exigencia de sus clientes muy alto en un momento puntual que no ha podido asumir

¿Hizo FTX hizo trampas respaldando inversiones con su propio token?Todas las compañías, en general, pueden crear su propio token. Cuando le prestas dinero a una empresa, por ejemplo, le puedes preguntar qué activos son los te ofrece como garantía, y te puede decir… tengo inmuebles, pero a lo mejor nos vemos en una crisis inmobiliaria y la garantía vale menos de lo que yo he prestado. Eso ha pasado en España. También puede pasar con las criptomonedas. A FTX se le prestó y respondía con activos, no engañó a los inversores, respaldó con activos que en una crisis de mercado han tenido problemas para ser solventes.

“Binance también podría verse en un compromiso si la empresa entra en una espiral de venta”

FTX dice que puede haber un millón de acreedores afectados por la bancarrota ¿Hay españoles entre ellos?No me sorprendería en absoluto que hubiera españoles entre los afectados. La compañía tiene su sede en las Bahamas, pero podría tener clientes españoles. Cuando las sociedades de este tipo prestan servicios en España deben cumplir una serie de normas, como registrarse en Banco de España. FTX no prestaba servicio en España, eso significa que no comercializaba su producto de forma activa aquí, que no hacía publicidad aquí, pero si un cliente español se abre una cuenta en FTX puede recibir servicio. Seguro que hay personas con residencia fiscal en España afectadas por este incidente con FTX.

FTX era la segunda mayor plataforma global de intercambio de criptos. La primera es Binance, ¿le puede ocurrir lo mismo?Por supuesto, le podría pasar a cualquier ‘exchange’. Ante la crisis y por la desconfianza, muchos en el sector temen una corrida bancaria, es decir: una retirada abrupta, rápida de dinero de los clientes. Ninguno podría hacer frente a la retirada total de los fondos, ya que la tesorería la tienen invertida en cosas que son más o menos líquidas, pero en cualquier caso no se trata de posiciones que puedan deshacer en unas horas. Así que para evitar esto todas las empresas del sector han publicado sus balances. Ninguna de ellas está libre de que le ocurra lo mismo que a FTX, aunque bien hay que señalar que FTX tenía un endeudamiento por encima de la media del mercado y la mayoría de los activos en su propio token. Cerca de un 20-30% de los activos de Binance se encuentran en su token propio. Así que Binance tiene una alta exposición. Binance también podría verse en un compromiso si la empresa entra en una espiral de venta.

¿Cuántos españoles invierten en criptomonedas y en qué plataformas?Hay que distinguir dos tipos de mercados, los ‘exchange’ y los ‘brokers’, que son meramente intermediarios. Estos últimos compran en un ‘exchange’ también, pero los utilizamos porque compran con una experiencia de usuario mejor. Ahora, ¿qué exchange podemos utilizar desde España? Kraken es uno de los más populares, como Kucoin. Y también Binance. Estos tres serían mercados tremendamente populares. La mayoría de los españoles que compran criptomonedas tienen una cuenta en alguno de estos tres. Funciona así: envías euros para comprar criptomonedas y habitualmente las sueles dejar ahí, para no correr el riesgo de que te las puedan robar. Siete millones de españoles tienen cuenta en algún servicio de criptomonedas. Alrededor de 4 millones de españoles invierten en Bolsa. Son datos del Banco de España.

“7 millones de españoles tienen cuenta en algún servicio de criptomonedas. Alrededor de 4 millones de españoles invierten en Bolsa. Son datos del Banco de España”

¿Considera la quiebra de FTX el hundimiento del sector o se quedará en una autorregulación del mercado?Lo que ha ocurrido con FTX es una crisis que tiene que ver con entidades financieras que prestan de servicio con criptomoneda y sí, hay una crisis en ese sector, pero no en las criptomonedas en sí. Es como argumentar que el dólar tenía riesgo de desaparecer cuando tuvo lugar la crisis financiera de Lehman Brothers. Muchos bancos desaparecieron entonces, sí, pero no el dólar. Es una crisis de los ‘exchange’, no de las criptomonedas, aunque evidentemente se vean afectadas.

Alberto Gómez Toribio Lleva en las tecnológicas los últimos 15 años y en el ámbito de las criptomonedas desde 2013. Fundó una plataforma de intercambio, un ‘exchange’, junto a Bankiter. Después constituyó la primera sociedad en bitcoins con capital financiero. Ha trabajado para la CNMV y ha asesorado al Tesoro con el borrador europeo de la regulación para emisores de criptos. En la actualidad trabaja en Cryptoplaza, aceleradora de proyectos crypto.

¿Qué consejo daría en el contexto actual a los inversores en bitcoin?En primer lugar que entiendan bien el riesgo que están asumiendo y valoren lo que exigen a cambio. A mí no me importa invertir en un banco que va a quebrar si el rendimiento lo merece, si la relación entre riesgo y rendimiento compensa. Lo segundo es hacer un análisis propio, dado que no hay muchas empresas especializadas, y valorar los ‘exchange’: consultar los balances hechos públicos estos días para entender cuáles son más o menos solventes. Pero lo importante no es usar solo los más solventes, sino entender que los menos solventes deben ofrecernos un tipo de interés mucho mayor a cambio. Luego ya es responsabilidad de cada inversor decidir qué cantidad de dinero deposita en cada uno de ellos, incluyendo la opción de ninguna.