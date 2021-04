“No me extraña que no coja el teléfono”

El llamamiento público que Rocío Flores ha hecho a su madre, Rocío Carrasco, en El Programa de Ana Rosa ha desconcertado a muchos colaboradores de Telecinco, ya que la joven ha manifestado que intentó llamar en más de una ocasión a su madre esta semana y ella no le cogió el teléfono. Ana María Aldón, mujer de José Ortega Cano, ha reconocido en Viva la vida que ella desconocía esta situación y ha opinado qué le ha parecido esta súplica.

“Ella ha hablado desde el corazón, ella misma lo ha dicho, que está cansada, no puede más con la situación mediática que está viviendo, la presión, pero no solamente de ella, habla también de su hermano. A mí me parece una llamada de una hija desesperada que no puede con la situación”, ha comentado Aldón.

Sin embargo, la colaboradora ha empatizado con Rocío Carrasco al apuntar que no le ha parecido raro que no respondiese a las llamadas de su hija: “No me extraña que no le coja el teléfono porque ella está mal, en tratamiento, y no sabe lo que se va a encontrar”, ha dicho.

Con todo, Aldón ha calificado de “paso importante” el que Rocío Flores quiera sentarse a hablar con su progenitora después de 9 años distanciadas.

En el caso de Carrasco, ha opinado Aldón, “el miedo también paraliza. Tengo la esperanza y ojalá suceda esa llamada entre hijos y madre. Ella quiere un acercamiento con su madre”, ha contado la mujer de Ortega Cano.

La colaboradora ha valorado que “es el momento de dejar a un lado en rencor y el odio“, y ha recordado uno de los puntos más importantes de ese distanciamiento: “Le generan rechazo las personas que tienen contacto con Antonio David“.

Aldón se ha remitido así a las declaraciones de la propia Rocío Carrasco en el documental, que aseguró que quiere mucho a sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, “pero sigue estando la figura central en mitad de todas las relaciones que yo pueda tener”, indicó al referirse a Antonio David.