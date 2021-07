“No me enteré de que habíamos ganado”

Más de uno quedó sorprendido cuando vio a Donnarumma, portero italiano, detener el penalti lanzado por Bukayo Saka y no celebrar la victoria de Italia sobre Inglaterra en la final de la Eurocopa. El guardameta se puso en pie y abandonó el área con paso tranquilo y sin ningún gesto de alegría. Un comportamiento de lo más frío y ‘fuera de lugar’. Tiene una explicación.





“No había entendido nada, estaba ya en el suelo cuando falló Jorginho, pensé que habíamos perdido. Después de la parada, me fui caminando y controlé que el VAR diera el visto bueno para seguir, luego vi a mis compañeros correr hacia mí y ya me enteré de todo”, confesó Donnarumma en una entrevista con Sky Sport. Tal cual, no se había enterado de que era campeón de Europa. “Todavía no me he dado cuenta de lo que hemos hecho”.

Donnarumma acabó como MVP del campeonato y ahora tiene que resolver su futuro. El portero debería ser anunciado como nuevo fichaje del PSG en los próximos días, después de que el acuerdo estuviese supuestamente cerrado, pero sin intenciones de oficializarlo hasta que terminase su participación en la Eurocopa.