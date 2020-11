“No me duele el útero y sí el alma”, dice víctima de brutal violación colectiva en Brasil

En un principio, la joven no acudió a la policía, por “vergüenza” y porque no confía en que los responsables sean llevados a la justicia.

“Fue horrible prestar declaración porque me culpaban de algo que no hice”, explicó la adolescente en una entrevista con el programa Brasil Domingo Espectacular de la televisión TV Record.

“A todas nos podría pasar esto. No, no me duele el útero y sí el alma por haber personas crueles que están impunes”.

