“No me creo las lágrimas de Rocío Carrasco, no queremos nada con ella”

El testimonio que Rocío Carrasco ha contado en su serie documental ha salpicado de lleno en la familia de su madre, Rocío Jurado, de la que Carrasco sigue distanciada tras el fallecimiento de la cantante. Según ha explicado José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, la relación entre ambas partes está todavía más deteriorada que antes a raíz de dicho documental.

“La postura que teníamos antes está peor, a no querer nada” con ella, ha asegurado en una entrevista en Socialité. “No queremos nada porque se han pasado muchas líneas rojas. En la vida hay unos principios (…), ella los ha olvidado, ha pasado esas líneas rojas como madre y como hija, con respecto a su madre y su padre”, ha añadido.

En su opinión, “en la vida no se puede ir con odio, porque ese odio te termina comiendo a ti y te hace daño. Ella dijo que había que perder el miedo y lo ha perdido, pero el odio también lo tiene que perder“.

Para el marido de Gloria Mohedano, Rocío Carrasco tenía que haber hablado “en su momento” y no haber permanecido callada durante 20 años.

José Antonio Rodríguez ha hablado con dureza de su sobrina, sobre quien ha asegurado que no se cree su testimonio: “Admitís que ella diga que no se cree las lágrimas de su hija, pues yo no me creo sus lágrimas“, ha dicho.

Asimismo, José Antonio ha dejado muy clara su postura en el conflicto entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, posicionándose de parte de la segunda. “No me lo creo, porque yo conozco las dos versiones de aquella pelea desde hace muchísimo tiempo”, ha asegurado, si bien no ha querido contar la versión de Flores.

“Yo no voy a contar la versión de Rocío Flores. Yo he escuchado su versión, pero no me compete a mí decirla. Eso de que su hija le ha pegado tiene muchísimos matices. Esa pelea se transforma y la engrandece y la vende como cada uno la quiere vender”, ha justificado.

En este punto, José Antonio ha señalado a “una mente que es la organizadora y la creadora. Rocío Carrasco es la marioneta de esa mente que es la que dirige todo el tiempo”, ha dicho sin referirse explícitamente a Fidel Albiac, el marido de Carrasco.