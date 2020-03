¡No más relajo! Presidente Cortizo amplia el toque de queda a 12 horas

“Se modifica el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 490 de marzo de 2020, que establece el toque de queda en toda la República”. Anteriormente el toque de queda era de 9:00 p.m. q 5:00 a.m., es decir, 8 horas de control en casa.

El documento establecido como el Decreto Ejecutivo No. 505 del 23 de marzo de 2020 , importe urgente la modificación del horario de toque de queda en el Decreto Ejecutivo No. 490 de 17 de marzo de 2020.

You May Also Like