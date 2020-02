No más bisturí… Jane Fonda no se someterá a más cirugías estéticas

Jane Fonda de 82 años, que previamente confesó que “odia” el hecho de haberse sometido a varios procedimientos cosméticos, decidió dejar de hacerlo, pero admitió que lucha con la autoaceptación “todos los días”.

En una entrevista con ‘Elle’ Canada, la actriz y leyenda del fitness admitió: “No puedo fingir que no soy vanidosa, pero no habrá más cirugías plásticas, no voy a cortarme más “. Tengo que trabajar todos los días para ser autoaceptable; no me resulta fácil “.

La estrella de ‘Book Club’, que previamente ha luchado contra la bulimia, agregó que trabaja en su autoaceptación al compartir fotos “demacradas” con sus seguidores en línea, como el momento en que se le cayó un diente.

Ella dijo a la publicación: “Trato de dejar muy claro que ha sido una lucha larga y continua para mí”.

“Publico fotos de mí luciendo demacrada, ¡y una vez sin dientes! Este es un diente falso. Se me cayó en un restaurante en Portugal, y lo publiqué”.