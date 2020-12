“No logro tener sensaciones por todo el cuerpo, parece que mis pechos están de adorno”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Dejar de ser multiorgásmica

PREGUNTA Soy una mujer multiorgásmica pero últimamente me cuesta mucho llegar al orgasmo, tanto con mi pareja, que siempre ha sido un buen amante, como si juego sola.

Tengo mucho estrés en el trabajo últimamente y lo estoy relacionando. ¿Qué consejos prácticos me da para volver a la situación de siempre? Gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO Probablemente tu situación laboral y el estrés han provocado en tu persona un nivel de ansiedad que ha interferido en tu respuesta sexual habitual.

Igualmente habría que valorar si esta situación de estrés te ha hecho tomar algún fármaco que también podría haber inhibido tu respuesta orgásmica.

A partir de allí quizá hayas entrado en un bucle o círculo vicioso, es decir, no llegas al orgasmo, te preocupas y el miedo a no volver a disfrutar en el siguiente encuentro erótico te impide de nuevo volver a disfrutar.

Mi sugerencia se une a tu pregunta y pasa por intentar modificar tu estilo de vida, tomarte un tiempo para ti misma, para tu pareja y con ello recuperar tus buenas sensaciones anteriores.

Si lo anterior no da resultado, os aconsejo un asesoramiento sexológico profesional,que permita esclarecer la causa concreta de tu anorgasmia temporal y con ello poder diseñar una estrategia terapéutica que permita recuperar tus sensaciones perdidas.

Retardar la eyaculación

PREGUNTA Soy eyaculador precoz y esto me está atormentando de verdad. Cada vez me relaciono menos con mujeres porque sé que al final me va a ocurrir lo de siempre y tengo temor a no dejarlas satisfechas por acabar muy pronto. ¿Cómo hago para retardar la eyaculación?

RESPUESTA DEL EXPERTO La auto-diagnosticada eyaculación precoz es una dificultad para alguna persona que eyacula antes de lo que desea, le genera insatisfacción erótica y le menoscaba el placer físico.

El 90% de las causas por las cuales un hombre eyacula antes de lo que desea son psicosexuales, siendo la fundamental un aprendizaje erótico de la masturbación o “fiestas privadas” marcado por las prisas, a lo cual suele unirse un componente ansioso de personalidad, una insuficiente regularidad erótica y un añadido estrés relacional.

Esta dificultad responde muy bien a la terapia sexual que busca como objetivo “sentir al máximo con el mejor control posible”. Como sugerencia te indico alguna pista que puede ayudarte en el marco de una relación de pareja:

1. Es importante te dediques a “sentir con tu pareja y no tanto a hacer sentir a tu pareja”, por ello, sería interesante que vuestras relaciones piel a piel fuesen alternantes, es decir, tu pareja juega contigo y luego tú juegas con tu pareja. Eso te permitirá sentir más y pensar menos.

2. Diversificar vuestros juegos eróticos para no depender en exclusiva de la penetración.

3. Ejercicios de suelo pélvico para tonificar tu musculatura genital. Sugiero que mires algún tutorial por internet.

4. Regularidad erótica individual o compartida, siempre en clave de “calma”.

Existen también, para contextos relacionales específicos del tipo “pareja no estable”, tratamientos farmacológicos personalizados en combinación con una terapia sexual individual.

No siento nada

PREGUNTA Quería preguntarle por qué si me toca el pecho mi novio no me da ninguna sensación. Amigas mías dicen que les es muy placentero, y yo sin embargo no siento nada, ni cuando me acaricia o me besa los pezones ni en ningún otro lugar de los pechos.

¿Es normal? Gracias por su ayuda; es que me gustaría tener sensaciones por todo el cuerpo y no lo logro, parece que mi pecho está de adorno.

RESPUESTA DEL EXPERTO Zonas erógenas son aquellas partes del cuerpo que por su sensibilidad despiertan sensaciones de placer al ser estimuladas. En realidad toda la piel es una potencial zona erógena; no obstante, algunas zonas del cuerpo responden con más sensibilidad que otras.

El mapa geográfico humano es un auténtico jeroglífico, de forma que nuestras zonas erógenas favoritas, singulares y únicas, no coinciden con la de las otras personas.

Históricamente se han atribuido a los pechos femeninos un rol de zona erógena por excelencia, sin embargo la realidad es diversa y casi nunca coincidente.

Refieres poca sensibilidad en tus pechos cuando te los acaricia tu pareja y ello no debería preocuparte más allá de hacerle saber a tu pareja que tus tetas son muy especiales y, en la actualidad, no les gusta ser tocadas.

Descifrar las zonas de sensibilidad placentera de tu cuerpo es asunto personal y cuando quieres compartir tu cuerpo con otra persona el GPS del placer está en tI.