“No lo vamos a olvidar, os vamos a cazar y os lo vamos a hacer pagar”

“Estos terroristas de ISIS no van a ganar. Vamos a rescatar a los nuestros. EE UU no será intimidada “. Biden mostró así su determinación por terminar la misión, manteniendo la fecha de abandono de Afganistán prevista del 31 de agosto. Una misión para la que se apoya en su confianza en el ejército estadounidense y que dotará de más recursos si es preciso.

