“No jueguen con los productores”, advierte presidente Cortizo

“La c ancha es nivelada y ese cuento que los molinos están llenos de arroz se tiene que constata r, ojo que no nos echen cuento, es hora que los molinos e mpiecen a recibir el rubro de nuestros productores, porque yo sé cómo apretar y cuando tengo que apretar sé hacerlo , que n o jueguen con los productores ”, s entenció el jefe del Ejecutivo.

