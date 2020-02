¡No importan las ojeras! Génesis Arjona confiesa estar enamorada de su pelirrojo

Cuando una mujer se convierte en madre vienen noches sin dormir, días sin descanso, les salen ojeras y están en su máximo esplendor. Es una etpada difícil, sobre todo en los primeros meses de vida del bebé.

Pero cuando esa mamá mira a su hijo cada día, cada noche, lo mira cuando duerme… piensa que todo esto vale la pena. Ya no importan las ojeras, el amor es más grande, todo lo puede y lo soporta. Sí, ese amor de madre hacia su hijo.

Génesis Arjona, la diputada de Cambio Democrático, está feliz, aunque cansada, en esta nueva etpada de su vida.

Recordemos que la exguerrera dio a luz a un hermoso varón el 26 de diciembre de 2019. El alumbramiento se dio en el Hospital Punta Pacífica, pocas horas después del 25 de diciembre.

Abdul Jr. llegó justo antes del cumpleaños de Génesis, quien cumple el 28 de diciembre. ¿Recuerdan?

Bueno, en un “post” que subió a su cuenta personal de Instagram “La Barbie” destacó que está enamorada de su pelirrojo. “Mi cara de sueño, pero también de felicidad. Jamás pensé sentirme tan enamorada”, explicó.

En la fotografía se puede ver a Génesis cargando a su primer bebé y mirándolo con una gran sonrisa de amor, mientras él duerme serenamente. “Al verlo reír nos damos cuenta de que todo valió la pena. Bendiciones a todas las madres y sus bebys”, destacó.

Confesó que después del embarazo es muy difícil para toda mujer recuperar el peso, el sueño, trabajar y ser madre a la vez. Contó que no es un asunto fácil.

En entrevistas anteriores la diputada mencionó que su embarazo fue muy deseado y hasta se llegó a someter a procedimientos para lograrlo con éxito, pero que no fue en el tiempo que ella quiso, sino en el tiempo de Dios. Ella ha asegurado estar muy agradecida.

La espera

El 12 de octubre de 2019 fue cuando anunció a sus seguidores que esperaba una vida dentro de ella: “Hace un año sentí que había logrado los objetivos más importantes en mi vida, a nivel laboral y educativo. Pero seguía sintiendo un pedazo de mí vacío. Fue en ese momento cuando le pedí a Dios que me regala lo que más anhelado por años y los que me conocen saben que es así. Tener mi familia. Al principio no lo podía creer. Mi cuerpo poco a poco va cambiando y me encanta poder vivir esta nueva experiencia. Estoy subiendo libritas de más, todavía no tengo estrías (talvez me salgan talvez no), pero eso no es lo importante”, explicó en aquella ocasión.

Para ella lo más importante era que el nuevo integrante de la familia llegara bien y con salud a su hogar. “Jamás pensé sentirme tan feliz, he vivido momentos maravillosos pero ninguno se compara a este ( solo las madres me comprenderán ). Quiero compartirles a ustedes mis bellos seguidores los meses que faltan y lo agradecida que estoy con Dios por darme este milagro”, dijo.