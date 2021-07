“No he pasado casi el luto porque estoy pendiente de mi madre”

Lydia Lozano protagonizó este pasado miércoles uno de los momentos más emotivos en Sálvame, y es que la colaboradora se emocionó al recordar a su hermano, Jorge Lozano, que falleció por coronavirus a los 70 años.

La periodista tuvo que ausentarse del plató mientras Paz Padilla le dedicaba unas bonitas palabras a Ana Obregón, ya que ambas perdieron a su marido y a su hijo respectivamente durante este año.

La presentadora de televisión dirigía unas palabras a la actriz que hacían emocionar a Lozano: “Si te quedas en el porqué, por qué a mí, por qué a él… no avanzas y cuando no avanzas, vuelves a la angustia y a no entender las cosas y es que no hay por qué, no hay respuesta, no la hay, la única manera de avanzar es no haciéndote más preguntas”.

En ese momento la colaboradora del programa se ausentaba, seguida de Padilla para saber cuál era el motivo de su repentina salida. “La muerte de un hijo no se supera y yo pongo toda mi energía para ayudar a mi madre“, confesó Lydia entre lágrimas.

Sin entrar en detalles la periodista explicó la situación que está viviendo en casa tras el fallecimiento de su hermano: “Yo no he pasado casi el luto porque estoy todo el rato pendiente de mi madre. Lo único que quiero es que ella se ría y que cuando hablemos de él, nos riamos“.