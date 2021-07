“No he disfrutado la experiencia porque gran parte del público me lo ha hecho imposible”

Drag Race España se presentó como un canto a la tolerancia y a la diversidad en televisión cuyo formato original, RuPaul’s Drag Race, cuenta con 19 Premios Emmy. Así ha sido este éxito de AtresPlayer Premium, sin embargo, algunas de las decisiones de los jueces han provocado que se genere mucho odio hacia una concursante en particular: Arantxa Castilla-La Mancha.

Fue en el tercer programa cuando, sin comerlo ni beberlo, la concursante se vio desbordada por las críticas que recibió por su traje. Y es que Inti fue la drag expulsada en esa entrega después de que el jurado la pusiera en la cuerda floja y ella decidiera no pelear por su continuidad, pero una gran parte del público decidió centrar sus críticas en Arantxa porque consideraron que su look era mucho peor.

“Las últimas 24 horas han sido insufribles. El dolor ha sido imparable”, tuiteó al día siguiente de la emisión. “Me encuentro con mensajes, insultos y amenazas porque ‘es mi culpa’ lo que pasó en el capítulo […] No os dais cuenta del daño que hacéis”.

“Sentí por primera vez en mucho tiempo que necesitaba desaparecer. La última vez que me hicieron sentir esto tenía 16 años y acabé en el hospital. La única diferencia es que esta vez el acoso viene de dentro de nuestra propia comunidad. Y, en cierta manera, lo habéis conseguido. Me habéis roto“, escribió.

La drag ha hecho frente a un sinfín de críticas injustificadas e hirientes desde entonces. Arantxa ya fue eliminada del talent y ha hecho balance de su paso en el podcast Filler Queen.

“Yo no he disfrutado la experiencia de verme en Drag Race porque gran parte del público me lo ha hecho imposible”, declaró. “No hay necesidad de mencionar a esa persona en Twitter para criticarla“.

Además, también le provocó nervios verse en el formato, ya que antes de empezar recibió alguna crítica: “Estaba deseando que llegase ya el día que me eliminaran para dejar de verme en televisión. He estado en Drag Race y no he podido disfrutarlo”.