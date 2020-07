La situación vivida en los últimos meses con el estado de alarma y el confinamiento ha supuesto una inmersión (en muchos casos, a la fuerza) en el mundo digital. No solo para las empresas, también para los consumidores, administraciones, etc.

Las búsquedas que realizamos en internet son un fiel reflejo de cómo actividades que antes llevábamos a cabo offline se realizan cada vez más de forma online, a pesar de que no haya confinamiento. Es decir, no es de extrañar que durante marzo y abril búsquedas del tipo “tienda en línea” y “how to buy online” (“cómo comprar online“) se duplicasen en todo el mundo. Lo curioso es que tras la apertura de comercios, estas búsquedas no han cesado.

Ya sea porque necesitaban comprar, pero también porque les resultó preciso realizar algún tipo de transacción o incluso fines educativos o personales, las personas hemos acudido a internet para satisfacer necesidades en todos los aspectos de nuestras vidas en estos últimos meses. Y hemos descubierto que funciona pero, además, es cómodo y sencillo. Por eso, todas las empresas, sea cual sea su negocio o tamaño, deben acelerar la adopción digital y transformarse para llegar a sus clientes en todo momento, a través del canal que soliciten y estar a la altura para la experiencia que esperan. La competencia en este sentido va a ser feroz y la exigencia de los usuarios cada vez más alta. No es momento de dormirse aunque parezca que el fin de los tiempos complicados está cada vez cerca.

En Think with Google cuentan con un interesante artículo sobre cómo el COVID-19 ha acelerado la adopción digital, el impacto que esto ha tenido en el comportamiento de los consumidores e, incluso, cuenta con algún consejo para las empresas que estén sumidas en pleno proceso de transformación.