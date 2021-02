‘No hay respeto’, le dicen a Liza y a Jacky en medio del cumple de ‘La Doradita’

Pero la felicitación que más le llamó la atención a sus seguidores fue la de Jacky Guzmán: “HBD Rulos. My partner in crime! Hermana mía, Dios te bendiga y nos dé más momentos y ocurrencias juntas. Love U”.

¡No, no lo superan! La gente no entiende que Liza Hernández y Jacky Guzmán van a seguir demostrando que son amigas, hermanas de “parking” y eso. Les cuento que ayer “La Doradita” cumplió 41 años y las felicitaciones le llovieron en su última publicación de Instagram.

You May Also Like