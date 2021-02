no hay que pasar por caja para pagar

La trecnología usada en los Amazon Go se llama Just Walk Out (“solo salga”). A la entrada, los clientes escanean su aplicación en un torno de entrada. Hay cámaras que recogen todo lo que ocurre y en los estantes hay sensores de peso que detectan todo lo que cogen los clientes.

Según The Sun, el local donde se abrirá el primer supermercado en Ealing está ya listo, con la cartelería tapada para evitar desvelar que se trata de un supermercado de Amazon Go.

Tal y como informa The Sun, estos supermercados tienen la particularidad de que no tienen cajas ni cajeros para pagar. Tan solo hay que abandonar el supermercado con los productos que queramos, que se cobrarán de manera automática a través de una app que deben tener instalada los clientes cuando salgan por la puerta.

You May Also Like