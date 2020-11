‘No hay planes de cierre’, le informan a empresarios

La cita surgió, luego de que el pasado 16 de noviembre el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra; el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jean Pierre Leignadier; el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Jorge Lara; el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Aldo Mangravita; y Elisa Suárez, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), enviaran una carta al ministro Martínez para informarle que no seguirían participando en la mesa de salud, en la que se analizan estrategias para la reapertura económica tras el impacto de la pandemia, hasta tanto no se revise la metodología de los encuentros.

