‘No hay palabras que describan lo que pasamos’: Familia de Naya Rivera

“Desearía que el legado de Naya fuera uno que enseñe a las personas a amar, a cuidar a los demás. Si algo no está bien, intentar arreglarlo o hablarlo. Y solo vivir la vida. Dios te ha dado una vida. Tu eres tu propia persona. Ama quien eres porque no tienes otra vida”.

“Siento la energía de Naya constantemente que me dice: ‘Mamá, sé feliz. No llores. Estoy bien. Ve por Josey (hijo único de la actriz y testigo de su accidente) Diviértete’. Y siento que eso viene de ella”, expresó Yolanda Previtire a Good Morning America (ABC).

