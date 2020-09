“No hay ninguna prueba en absoluto”

Según la directora del CNI, “España, per se y como miembro de organismos internacionales como OTAN o la UE, continúa siendo objeto de constantes intentos de ataques de parte de actores estatales o de grupos esponsorizados por ellos, y no es previsible que esta tendencia deje de crecer”.

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha aseverado que “la pugna por la vacuna es un aliciente más que sobrado para que actores, estatales o no, hayan emprendido una campaña de ataques especialmente virulenta no solo en España, sino en todos los países”.

