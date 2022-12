“No hay nada peor para nuestra espalda que teletrabajar sin cuidar nuestra posición o, incluso, desde el sofá o la cama”

“Estar horas seguidas trabajando tampoco es productivo”, por lo que recomienda cambiar de postura periódicamente, cada 30 a 45 minutos , levantarse del asiento o caminar un poco. “Bebe un vaso de agua o asómate a la ventana para tomar unos minutos el sol, es bueno algo de vitamina D al día de forma natural. Son pequeños actos que hacen moverte, pero no lo uses para ir a la nevera a picotear, no se trata de eso”, aconseja Pouramini.

Por ejemplo, utilizar el ordenador a distancias que no son adecuadas o estar sentados de forma incorrecta puede obligarnos a mantener malas posturas durante horas y, por extensión, aumentar el riesgo de padecer dolores musculares, contracturas y otras dolencias corporales. “Además, el estar en la misma posición durante mucho tiempo seguido aumenta el riesgo de sufrir episodios de dolor de espalda”, confirma el experto. “Evidentemente, conviene tener muebles apropiados, pero si tu cuerpo ya está resentido y no previenes, ninguna postura evitará que duela, tarde o temprano”, matiza.

