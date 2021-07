No hay manual para criar a los hijos

Imposible olvidar la alegría de ese día: 20 de noviembre de 1993 ¿Quién no recuerda el momento en que da a luz un hijo y la vida propia entra en otra frecuencia? A mí alrededor, todos estaban felices. Las enfermeras entraban y salían con sonrisa de propaganda, llamando a mi bebé “el grandote de 9 libras”. Y vaya si lo era: gigante. Imposible, también, olvidar los miedos: ¿Está bien? ¿Respira? ¿Cómo haré para criarlo? ¿Podré darle todo lo que necesita? Yo te tenía en brazos, hijo, y en esas cosas pensaba pocas horas después de que tu llegaste a este mundo y cambiaste el mío para siempre.

En 2020, querido hijo, cuando un virus frenó al mundo y trastocó tantas vidas, no he dejado de pensar en la nuestra. Nada me alegraba más que verte de niño jugando con tus primas, primos y amigos de la escuela. Siempre alegre, fiel y perseverante, conservaste esos amigos hasta hoy, al igual que esa curiosidad y responsabilidad en la escuela que me hacía hinchar de orgullo y ahora me hace admirar al hombre en que te has convertido. Pero los miedos, madre al fin, no me abandonaban.

Cuando cumpliste 11 años por primera vez te percibí diferente. Unas maneras más amables, tal vez. Una sensibilidad aguda. Deseaba, en el fondo de mi corazón, que mi percepción errara. Llena de prejuicios y de temores, me preocupaba que fueras a sufrir, que no te aceptaran, que la pasaras mal. Estaba equivocada y lo entendí gracias a ti.

¿Recuerdas cuando ya entrada en la adolescencia pudiste enseñarme lo equivocada que estaba? Lo pienso ahora y siento vergüenza de mi ignorancia, pero me alegra haber podido desnudar mis miedos contigo para que los mandaras a volar. Te dije que quizás estabas confundido, tal vez al ser aún joven no sabías o tenías claro lo que te gustaba. ¡Quién a los 16 años sabe lo que quiere o quién es! Tu, tan grandote como de bebé, pero en otros sentidos, desempolvaste altura y me diste una lección que no olvidaré jamás: “No tengo que probar, mamá -dijiste-. Probar sería engañarme a mí mismo y, peor aún, engañar a otra persona. ¿Te parece bien jugar con los sentimientos de alguien inocente solo para confirmar algo que ya sé?”. Siempre dicen que la vida de una persona se justifica solo por un instante. Creo que ese fue el que justificó la mía: el instante en que supe que había parido y educado a al mejor ser humano del mundo. Uno que, por ser quien era, me hacía mejor a mí.

Hoy que ya eres un hombre te sigo admirando igual y queriendo aún más. Me sigo equivocando, por supuesto. Ojalá los hijos llegaran con un manual para criarlos, pero no: aprendemos en el camino y, en el medio, nos equivocamos. Hoy tengo que agradecerte por haberme enseñado a derribar mis prejuicios, a ser más humana, a ser mejor persona.

Eres más de lo que deseaba. Si pudiera pedir algo, pediría que, así como lo hice yo, el país donde vives aprenda a ser mejor, más justo y más humano. Que puedas vivir en una tierra que celebra el amor en todas sus formas, que valora a la gente buena como tú, que garantiza efectivamente los derechos de todas las personas. Un país que sea feliz por la felicidad de nuestros hijos.

Quisiera que este país que también amo, ame a los suyos: que tu como persona que trabaja, que es responsable y honesta, puedas crear un proyecto de vida con quien tú elijas. Una familia de la que te sientas tan orgulloso como yo de la mía.

Te prometo eso, mi hijo gigante de corazón y enorme en esfuerzos: estaré a tu lado luchando por tu felicidad, para que puedas tener las mismas oportunidades que yo, para que ames sin medida y te amen igual. También para que cada niño como tu reciba aceptación, respeto y, lo más importante de todo, amor.

La autora es madre de un chico LGBTIQ+