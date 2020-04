“No hay evidencia de que supervivientes de coronavirus generen inmunidad”

Es una afirmación que todo el mundo quiere creer, como dosis de optimismo, pero no hay evidencias de la misma. La OMS no está segura de que la presencia de anticuerpos en la sangre brinda protección total contra la reinfección con el nuevo coronavirus, según explicaron los principales expertos de la organización. “No hay evidencias de que los supervivientes de coronavirus generen inmunidad “.

