No hay estudios aprobados sobre la hidroxicloroquina en Comité Nacional de Bióetica

Además, dijo que la OMS no recomienda utilizar hidroxicloroquina para tratar la Covid-19. Esta recomendación se basa en 30 ensayos que incluyeron a más de 10 mil personas que habían contraído esta enfermedad, ya que el medicamento no redujo la mortalidad ni la necesidad y la duración de la ventilación mecánica.

Además, manifestó que si en otras latitudes ya se hicieron estos estudios y se demostró que no cumple con la eficacia, hacer este ensayo localmente no tendría validez social.

La científica indicó que si no hay evidencia, no se debe utilizar ningún medicamento para tratar la enfermedad específica, ya que todos los fármacos que se utilizan hoy en día deben haber pasado por el rigor de la investigación, que conlleva ensayos clínicos en sus fases.

La presidenta del CNBI, Argentina Ying, explicó que no hay un estudio aprobado sobre el uso de la hidroxicloroquina o de la ivermectina. Solo se presentaron a evaluación ética dos estudios de hidroxicloroquina, que no fueron aprobados porque los propios investigadores los retiraron o no continuaron con el proceso, añadió.

