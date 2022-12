No hay enemigo pequeño | Opinión de Diego Carcedo

Lo de Qatar es otra cosa . Allí el enemigo es el calor sofocante, el clima más inadecuado para realizar esfuerzos físicos . Los que se sofocan disputándose el balón no son enemigos, aunque a veces lo parezca, son rivales moderados en su enfrentamiento por ese compromiso en declive que es la deportividad. Y lo más sorprendente es que los equipos más modestos, los que no tienen jugadores millonarios ni acumulan trofeos en sus vitrinas, están ganando a los grandes, a los que teníamos por humanos transmutados en oro.

