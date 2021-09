“No hay atajos para hacer desaparecer la ansiedad por volver al trabajo”

No hay atajos para hacerla desaparecer, muchas veces tiene un gran componente anticipatorio que no empieza a desactivarse hasta que se produce el regreso y por fin se “rompe el hielo” y la persona empieza a habituarse a estar expuesta al estímulo aversivo (el jefe). En general, es importante tener capacidad para relativizar las cosas, distraerse, no quedarse enganchado en lo negativo, buscar refugio en la parte positiva de la presencialidad, centrarse en la tarea en lugar de en lo desagradable que resulta la presencia del jefe y tener paciencia con uno mismo, sabiendo entender por qué reaccionamos con esa ansiedad y, como se dice coloquialmente, aguantándonos.

