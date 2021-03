No hay acuerdo: Correa listo para dejar Astros a fin de año

AP • 26 Mar 2021 – 02:17 PM

El paracorto de los Astros Carlos Correa rechazó un ofrecimiento de una prórroga de su contrato por seis años y 120 millones de dólares, que abarca del 2022 al 2027, y dice que no sabe si llegará a un acuerdo con el club antes de que venza el plazo la semana que viene.

Correa cobrará 11,3 millones de dólares esta temporada y quedará en libertad si no arregla una extensión.

“Como van las cosas, no sé qué pasará”, declaró Correa el jueves. “La primera oferta que me hicieron me pareció muy baja. Si eso es lo que piensan de mí, creo que trataré de darle otro título a la ciudad de Houston y después exploraré la agencia libre”.

Correa dijo que la oferta por seis temporada fue hecha hace varias semanas.

“No hubo conversaciones después de eso”, expresó. “No hablamos de una posible extensión desde entonces, de modo que me preparo para ser agente libre este año”.

Houston inicia la temporada el jueves que viene en Oakland y Correa dijo que a partir de entonces no habrá más conversaciones sobre una posible extensión.

“Cuando arranque la temporada y empiece a jugar, será mi última temporada antes de quedar libre”, manifestó. “Para mí no tiene ningún sentido lidiar con eso cuando trato de concentrarme en el juego y en ayudar a mi equipo a ganar juegos. Totalmente descartado”.

Correa tiene 26 años y juega con los Astros desde que fue seleccionado en la primera oportunidad en el draft amateur del 2012. Debutó en el 2015 y fue elegido el Novato del Año en la Liga Americana. En el 2017 los Astros ganaron su primera Serie Mundial con su aporte.

El puertorriqueño bateó de .264 con cinco jonrones y 25 empujadas en la temporada acortada por la pandemia del coronavirus en el 2020. Tiene un promedio de vida de .276 con 107 cuadrangulares y 397 impulsadas.

“Entiendo este negocio, sé como funciona. No me preocupo demasiado”, aseguró Correa. “Le di cinco, seis años de mi carrera a esta organización, fui Novato del Año, estuve en un Juego de Estrellas, fui campeón de la Serie Mundial y tuve muchas actuaciones buenas en los playoffs. Si no me quieren dar un contrato a largo plazo, otro equipo lo hará. No habrá rencores. Así es este negocio”.