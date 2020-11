“No hago esto para ser un artista más”

El actor ha sorprendido con el lanzamiento de Corazón, un tema producido por Pablo Gareta que ya cuenta con su propio videoclip. Lorente se está tomando muy en serio esta nueva faceta artística y asegura que no va a venderse por un éxito musical: “Esto no es un one shot. Estamos preparando muchas cosas e iremos publicando lo que consideremos que merece ser publicado , cosas en las que creamos plenamente”.

You May Also Like