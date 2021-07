“No habrá una reclamación del ‘Guernica'”

El Museo del Prado expone “Busto de mujer” de Picasso, una obra donada a American Friends of the Prado Museum gracias a la generosidad de Aramont Art Collection pic.twitter.com/VkkJwOR7XM

Esta es una ley que sigue vigente, por eso el ‘Guernica’ sigue en el Reina Sofía, pero que no se ha ejecutado con todo su peso ya que este museo no ha recibido aún los cuadros de Dalí y de Miró que le pertenecen.

“Se ha hablado mucho de si esto es un plan o una estrategia para traer el ‘Guernica’, y yo ya he dicho 1000 veces que está maravillosamente bien en el Reina Sofía. Está donde tiene que estar y no hay ni habrá ninguna reclamación”, ha señalado Falomir durante la presentación.

