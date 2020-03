No habrá reconciliación con Polo Polo

Y no solo eso, aseguró que aunque el papá de su hija, escriba y haga manifestaciones amorosas en redes sociales, eso no cambiará nada. Es más, desea que la gente pase la pagina, así como ellos.

Ella necesita un novio y pa’ mañana es tarde. “Por cosas como estas es que yo necesito un novio ya, para que dejen de vincularme y armar toda posibilidad de regreso con Marlon. Mi tema es que no debo desesperarme y escoger muy bien mi próxima pareja sentimental, ya que hasta el momento no tengo”,

No es de extrañarse verlo en páginas de farándula enviando caritas de enamorado cada vez que postean una foto en la que aparece su expareja y hasta opinando. Lo más reciente fue un post que subimos de una publicación que hizo Ashlany en su cuenta de Facebook. En la imagen se podía leer: “Anoche soñé que volvía con mi ex, nunca más me vuelvo a acostar sin orar” y ella le agregó: “son pesadillas”.

You May Also Like