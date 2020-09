No habrá que temer al contagio de COVID-19 en hoteles hospitales

“No se puede abrir, si no vas a tener clientes, porque no vas a tener cómo pagar esa planilla”, indicó.

El presidente de la Apatel, Armando Rodríguez, destacó que están listos para abrir, pero al principio no se verá un recibimiento masivo, sino progresivo. No se pueden abrir las 32 mil habitaciones, porque puede ser un caos para la economía del turismo. La primera apertura será de algunos hoteles en el interior, que tendrán la ocupación de los vuelos y de turismo interno. Estos hoteles ya están listos. Los que mantengan su ocupación con un mercado internacional no abrirán hasta que se dé la actividad turística internacional. Hay que resaltar que este mercado también está a la espera de que el Ministerio de Turismo y Promtur presenten una estrategia para promover a Panamá como destino turístico seguro.

El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Armando Rodríguez, explicó que aunque no todos los hoteles abrirán para la fecha programada, no hay que tener miedo al contagio por el COVID-19, ya que las medidas sanitarias que los hoteles utilizan a diario son bastante estrictas y los protocolos que el Minsa ha implementado por la COVID-19 van a reforzar lo que ya se ha hecho por años.

