No habrá boda, Leri y Aurelio terminaron

Aunque él destacó que muchos estaban sintiendo que su relación estaba mal, otros quedaron muy sorprendidos, pues a finales de junio, él todavía le comentaba a su ex en sus post de Instagram, como en aquel que le aseguró que si quería cortarse el cabello que lo hiciera, porque a él le encantaba el cabello corto en ella. Leribeth todavía no se ha pronunciado en redes sociales sobre su ruptura con Tamayo. En noviembre de 2019 la pareja se comprometió. Él armó todo un dizque comercial para pedirle la mano.

“Solo diré que di lo mejor que pude, soy un papá que ama a sus hijas por encima de todo, soy una persona que le gusta tener una familia, que no importa si tengo muy poco dinero o quedarme limpio porque mi pareja de curso o mis hijas deban comer, soy humilde, trabajador, y por encima de todo un niño sin papá que perdió a su papá a las 4 años y esa falta que me hizo, me ha hecho esforzarme por ser el mejor papá para mis hijas y daré todo mi esfuerzo y lo hago público, siempre mis hijas tendrán a su papá”.

A través de su cuenta de Instagram, Tamayo comunicó que “Esto lo publico, porque lo dije un día, así como publicamos cosas bonitas, ustedes merecen saber que hoy no fue un día bonito y todo acabó. Ella será la mamá de mi hija por siempre, agradezco su trabajo como madre, no daré más comentarios. Solo pido respeto por mis hijas”, escribió.

You May Also Like